Я беруся за цю роботу не заради себе: Клопп залишив чіткий меседж фанатам збірної Німеччини

Юрген Клопп звернувся до німецьких уболівальників після призначення на посаду головного тренера національної збірної.

Його слова передає DFB.

Фахівець заявив, що зробить усе для розвитку команди. При цьому він закликав фанатів до поваги, адже в інакшому випадку, не буде триматись за роботу та піде у відставку.

"Я беруся за цю роботу не заради себе. Я роблю це заради вас. Я погоджуюся на цю посаду, хоча бачив, як ви повелися з Юліаном Нагельсманном. Я беруся за цю роботу, хоча бачив, як ви повелися з Томасом Тухелем. Якщо ви почнете переслідувати мою родину, я піду. Якщо ви вважаєте мене нікчемним тренером, скажіть мені це в очі, і я піду негайно, не вимагаючи жодної компенсації", – сказав Клопп.

Зазначимо, що німецький наставник підписав контракт терміном на чотири роки. Він готуватиме "Бундестім" до Євро-2028 і ЧС-2030.

Юрген Клопп змінив на цій посаді Юліана Нагельсманна, якого звільнили після провалу Німеччини на мундіалі-2026 (виліт в 1/16 фіналу від Парагваю). Він дебютує в матчі проти збірної Нідерландів у Лізі націй наприкінці вересня.