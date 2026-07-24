Відомий ексзахисник стане спортдиром збірної Німеччини

Новим спортивним директором збірної Німеччини стане колишній захисник команди Пер Мертезакер.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, умови 4-річного контракту вже узгоджені, офіційне оголошення очікується найближчим часом. Мертезакер приступить до виконання своїх обов'язків з 2027 року, коли завершиться термін дії чинного спортивного директора команди, Андреаса Реттіга.

Попереднім місцем роботи Мертезакера був лондонський Арсенал, який він покинув влітку поточного року. З 2018 року від був директором академії "Канонірів". У період з 2004 до 2014 року Мертезакер провів 104 матчі та забив 4 голи за збірну Німеччини.

Нагадаємо, Юргена Клоппа презентували в якості нового тренера збірної Німеччини.