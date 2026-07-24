Клопп назвав своє головне завдання на чолі збірної Німеччини

Юрген Клопп висловився щодо свого призначення на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Його слова передає Sky Sport.

Зірковий фахівець заявив, що з великим натхненням розпочинає роботу з "Бундестім". Він назвав головне завдання, яке стоїть перед ним і всім тренерським штабом:

"Збірна Німеччини може об'єднати нас, німців, як мало що інше. Саме це робить цю роботу для мене такою особливою. Тепер я з нетерпінням чекаю на це особливе завдання в німецькому футболі – розвинути команду, яка бореться один за одного, отримує задоволення від футболу та за яку люди в нашій країні з повною впевненістю зможуть вболівати. Моє головне завдання – допомогти національній збірній, а це можливо лише тоді, коли на нижчих рівнях добре працюють. Складається враження, що нам кажуть: у чомусь ми маємо робити як іспанці, а в чомусь – як французи, але ми хочемо, щоб у майбутньому інші нації говорили, що вони хочуть робити так, як Німецький футбольний союз".

Колишній тренер Ліверпуля бачить потенціал у цієї команди. Він вірить, що разом вони зможуть вийти на новий рівень.

"Під час чемпіонату світу було відчуття, ніби в нас не було хороших гравців, але у нас є дуже хороші футболісти. Наразі далеко не все так погано. Для мене велика честь сидіти тут. У мене зараз багато думок у голові. Я розумів, наскільки великою є посада головного тренера збірної Німеччини, але для мене було немислимо, що колись це справді станеться", – сказав Клопп.

Зазначимо, що титулований наставник підписав контракт терміном на чотири роки. Його помічниками у тренерському штабі будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.

Збірна Німеччини залишалась без головного тренера із 3 липня після відставки Юліан Нагельсманна. Під його керівництвом "Бундестім" вилетіла з чемпіонату світу в 1/16 фіналу від Парагваю.