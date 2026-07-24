Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Клопп назвав своє головне завдання на чолі збірної Німеччини

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 13:20
Клопп назвав своє головне завдання на чолі збірної Німеччини
Юрген Клопп
Getty Images

Юрген Клопп висловився щодо свого призначення на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Його слова передає Sky Sport.

Зірковий фахівець заявив, що з великим натхненням розпочинає роботу з "Бундестім". Він назвав головне завдання, яке стоїть перед ним і всім тренерським штабом:

"Збірна Німеччини може об'єднати нас, німців, як мало що інше. Саме це робить цю роботу для мене такою особливою. Тепер я з нетерпінням чекаю на це особливе завдання в німецькому футболі – розвинути команду, яка бореться один за одного, отримує задоволення від футболу та за яку люди в нашій країні з повною впевненістю зможуть вболівати.

Моє головне завдання – допомогти національній збірній, а це можливо лише тоді, коли на нижчих рівнях добре працюють. Складається враження, що нам кажуть: у чомусь ми маємо робити як іспанці, а в чомусь – як французи, але ми хочемо, щоб у майбутньому інші нації говорили, що вони хочуть робити так, як Німецький футбольний союз".

Колишній тренер Ліверпуля бачить потенціал у цієї команди. Він вірить, що разом вони зможуть вийти на новий рівень.

"Під час чемпіонату світу було відчуття, ніби в нас не було хороших гравців, але у нас є дуже хороші футболісти. Наразі далеко не все так погано. Для мене велика честь сидіти тут. У мене зараз багато думок у голові. Я розумів, наскільки великою є посада головного тренера збірної Німеччини, але для мене було немислимо, що колись це справді станеться", – сказав Клопп.

Зазначимо, що титулований наставник підписав контракт терміном на чотири роки. Його помічниками у тренерському штабі будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.

Збірна Німеччини залишалась без головного тренера із 3 липня після відставки Юліан Нагельсманна. Під його керівництвом "Бундестім" вилетіла з чемпіонату світу в 1/16 фіналу від Парагваю.

Читайте також :
Нагельсманн пояснив відхід зі збірної Німеччини після провалу на ЧС-2026
Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу

Юрген Клопп

Юрген Клопп став головним тренером збірної Німеччини
Легенда Боруссії увійде у тренерський штаб Клоппа у збірній Німеччини – ЗМІ
Клопп підтвердив, що очолить збірну Німеччини
Клопп став на захист Тухеля після поразки від Аргентини
Клопп узгодив контракт зі збірною Німеччини

Останні новини