Ставляться так, ніби він уміє ходити по воді: президент Баварії закликав не робити із Клоппа месію

Почесний президент Баварії Улі Хенесс висловився про призначення Юргена Клоппа головним тренером збірної Німеччини.

Його слова передає Bild.

Він заявив, що вважає нового наставника "Бундестім" чудовим фахівцем. При цьому закликав не робити з нього месію та назвав момент, який викликає занепокоєння.

"Я особисто вважаю Юргена Клоппа справді дуже хорошим тренером. Але я не великий прихильник поклоніння перед кимось. До нього ставляться так, ніби він уміє ходити по воді. Він не зможе змінити все одним помахом руки. Ми знаємо, що він працюватиме дуже наполегливо. Він також багато чого робитиме по-іншому. І багато що стане кращим. Але йому потрібно дати час, і передусім не можна вірити, що він месія. Мені не подобається в цій історії те, що туди також привели його агента Марка Косицке. Я не знаю точно, що він там має робити. Але він працює керуючим директором агентства, яке представляє інтереси гравців. Думаю, це проблема. Усе це здається мені дружнім поглинанням. Клопп і компанія поглинули Німецький футбольний союз. І я вважаю, що це неправильно", – сказав Хенесс.

Зазначимо, що Юрген Клопп підписав контракт зі збірною Німеччини до 2030 року. Він змінив на цій посаді Юліана Нагельсманна, якого було звільнено після вильоту "Бундестім" в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Німці сенсаційно поступилися Парагваю по пенальті 3:4. Після призначення іменитий фахівець назвав своє головне завдання на чолі рідної національної команди.