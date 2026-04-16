Назарина – про склад АЗ на матч з Шахтарем: Він нічим не гірше за основний

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився думками щодо нічиєї проти нідерландського АЗ у Лізі конференцій, зазначивши, що резервний склад нідерландського клубу нічим не гірше за основний.

Його слова передає Tribuna.com.

"Він нічим не гірше. Команда непогано грала. Вважаю, вони зіграли так само, як і першу гру. Просто вболівальники гнали їх вперед, атмосфера перед домашніми фанатами – вони хотіли показати трохи більше. Як бачите, у другому таймі трохи перехопили ініціативу, забили один, другий гол. Але рахунок 2:2, ми пройшли далі й могли виграти цю гру".

На питання кого футболіст бачить кращим противником Фіорентину чи Крістал Пелес, півзахисник відповів, що у півфіналі не буває слабких команд, тому йому все одно.

"Все одно, якщо чесно. У півфіналі не буває слабких команд. Фіорентина чи Крістал Пелес – побачимо. Будемо ввечері дивитися гру.".

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов у півфінал завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0).

Наступним суперником Шахтаря стане переможець пари Крістал Пелес – Фіорентина. У першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.