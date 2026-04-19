Реабілітувались за виліт від Шахтаря у ЛК: АЗ розтрощив Неймеген у фіналі Кубку Нідерландів

На стадіоні Феєнорда в Роттердамі відбувся фінальний матч Кубку Нідерландів, в якому АЗ Алкмар обіграв Неймеген.

Зустріч завершилась з рахунком 5:1.

АЗ вивів вперед гол Меса Де Віта у першому таймі. Після перерви забили Свен Мейнанс і Пер Копмейнерс. Кокі Огава скоротив відставання, однак у компенсований час Кес Сміт і Трой Перротт довели рахунок до розгромного.

Для АЗ – це п'ята перемога в національному кубку.

Кубок Нідерландів

Фінал, 19 квітня

АЗ Алкмар – Неймеген 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Де Віт, 2:0 – 67 Мейнанс, 3:0 – 73 Копмейнерс, 3:1 – 78 Огава, 4:1 – 90+1 Сміт, 5:1 – 90+5 Перротт

Нагадаємо, АЗ за підсумками двоматчевого протистояння з донецьким Шахтарем не зміг вийти у півфінал Ліги конференцій.