Крістал Пелес з дублем Сарра пройшов АЕК Ларнака, Фіорентина вибила Ракув у 1/8 фіналу Ліги конференцій
У четвер, 19 березня, відбулись матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу-2025/26.
Крістал Пелес зумів дотиснути АЕК Ларнака у додатковий час завдяки дублю Сарра та вирвав путівку до наступного етапу змагань. Натомість Майнц ще в основний час здолав Сігму Оломоуць, відправивши у ворота суперника два м'ячі після перерви.
Фіорентина втримала необхідний результат у матчі з Ракувом, пройшовши у наступний раунд змагань. А от перемога Цельє над АЕКом з рахунком 2:0 не допомогла словенцям пройти далі через розгромну поразку в першому поєдинку.
Ліга конференцій– 2025/26. 1/8 фіналу
Матчі-відповіді, 19 березня
АЕК Ларнака – Крістал Пелес 1:1 (0:1)
Результат першого матчу – 0:0
Голи: 0:1 – 12 Сарр, 1:1 – 62 Саборіт, 1:2 – 99 Сарр
Вилучення: 72 – Саборіт (АЕК Ларнака), 120+4 – Йоанну (АЕК Ларнака)
