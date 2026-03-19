Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Крістал Пелес з дублем Сарра пройшов АЕК Ларнака, Фіорентина вибила Ракув у 1/8 фіналу Ліги конференцій

Микола Літвінов — 19 березня 2026, 22:33
Крістал Пелес з дублем Сарра пройшов АЕК Ларнака, Фіорентина вибила Ракув у 1/8 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 березня, відбулись матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу-2025/26.

Крістал Пелес зумів дотиснути АЕК Ларнака у додатковий час завдяки дублю Сарра та вирвав путівку до наступного етапу змагань. Натомість Майнц ще в основний час здолав Сігму Оломоуць, відправивши у ворота суперника два м'ячі після перерви.

Фіорентина втримала необхідний результат у матчі з Ракувом, пройшовши у наступний раунд змагань. А от перемога Цельє над АЕКом з рахунком 2:0 не допомогла словенцям пройти далі через розгромну поразку в першому поєдинку.

Ліга конференцій– 2025/26. 1/8 фіналу
Матчі-відповіді, 19 березня

АЕК Ларнака – Крістал Пелес 1:1 (0:1)
Результат першого матчу – 0:0

Голи: 0:1 – 12 Сарр, 1:1 – 62 Саборіт, 1:2 – 99 Сарр

Вилучення: 72 – Саборіт (АЕК Ларнака), 120+4 – Йоанну (АЕК Ларнака)

Майнц – Сігма Оломоуць 2:0 (0:0)
Результат першого матчу – 0:0

Голи: 1:0 – 46 Пош, 2:0 – 82 Зіб
Вилучення: 76 – Барат (Сігма Оломоуць)

Ракув – Фіорентина 1:2 (0:0)
Результат першого матчу – 1:2

Голи: 1:0 – 46 Струський, 1:1 – 69 Ндур, 1:2 – 90+8 Погранич

АЕК – Цельє 0:2 (0:2)
Результат першого матчу – 4:0

Голи: 0:1 – 13 Йосіфов, 0:2 – 42 Пожег Ванцаш

Далі пройдуть матчі другого слоту о 22:00. У них зокрема донецький Шахтар змагатиметься з познаньським Лехом. У першій грі "гірники" перемогли суперника з рахунком 3:1.
Ліга конференцій

Ліга конференцій

Останні новини