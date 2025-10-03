Українським хавбеком серйозно цікавляться клуби АПЛ, Серії А та Бундесліги

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк серйозно зацікавив Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.

Про це повідомляє Caugth Offside.

Трансфер українця може відбутися у літнє трансферне вікно. Вище згадані клуби виявляють найбільший інтерес до молодого хавбека, проте ним також цікавляться Астон Вілла, Борусія Дортмунд та Наполі.

Раніше стало відомо, що Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді.

У вересні хавбек зіграв чотири матчі у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу – у переможному поєдинку з Манчестер Юнайтед (3:1).

За Брентфорд Ярмолюк виступає з 2023 року. За цей час Єгор зіграв 74 матчі у всіх турнірах, отримавши 9 жовтих карток та награвши загалом 3178 хвилин.