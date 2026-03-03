Ярмолюк може піти на підвищення: за півзахисником збірної України стежать гранди АПЛ

Український півзахисник Єгор Ярмолюк може стати наступним гучним продажем Брентфорда.

Про це повідомляє talkSPORT.

22-річний футболіст залишається на радарах провідних клубів Англійської Прем'єр-ліги. Вони стежать за прогресом молодого гравця й можуть перейти до конкретних дій уже в літнє трансферне вікно.

Інтерес до Ярмолюка проявляюсь Манчестер Юнайтед і Челсі. Серед бажаючих також був і Тоттенгем, проте після звільнення Томаса Франка зацікавленість стала дещо меншою.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Єгор провів на клубному рівні 32 поєдинки. У них він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

У наступному турі Брентфорд на виїзді зіграє з Борнмутом. Матч відбудеться 3 березня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що наставник "бджол" Кіт Ендрюс підписав новий довгостроковий контракт із клубом, за який наразі виступає український півзахисник.