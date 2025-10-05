Українська правда
Евертон з Миколенком завдав Крістал Пелес першої поразки в сезоні, Ньюкасл переграв Ноттінгем у 7-му турі АПЛ

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 18:17
У неділю, 5 жовтня, відбулась низка матчів у межах 7-го туру чемпіонату Англії.

Евертон з Віталієм Миколенком у складі завдав Крістал Пелес першої поразки в сезоні-2025/26. Ба більше, "склярі" не програвали протягом останніх 19 матчів у всіх турнірах – востаннє підопічних Гласнера перегравав Ньюкасл у 29 турі минулого сезону – тоді гра завершилась із рахунком 0:5.

Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка програв Ньюкаслу – голами відзначились Бруно та Вольтемаде з пенальті.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
7 тур, 5 жовтня

Евертон – Крістал Пелес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Муньйос, 37, 1:1 – Ндіає, 76 (пен.), 2:1 – Гріліш, 90+3

Вулвергемптон – Брайтон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Вербругген, 21 (автогол), 1:1 – ван Геке, 86

Астон Вілла – Бернлі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Мален, 25, 2:0 – Мален, 63, 2:1 – Угочукву, 78

Ньюкасл – Ноттінгем Форест 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Бруно Гімараеш, 58, 2:0 – Вольтемаде, 84 (пен.)

У завершальному матчі ігрового дня Брентфорд з Єгором Ярмолюком в основному складі вдома зіграє з Манчестер Сіті – стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Напередодні Ліверпуль несподівано програв Челсі, а Манчестер Юнайтед комфортно здолав Сандерленд.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Бернлі Брайтон Евертон Крістал Пелес Ньюкасл Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

