Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді
Єгор Ярмолюк (ліворуч)
Getty Images
Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді.
Про це повідомила пресслужба "бджіл".
Разом із Ярмолюком за нагороду боротимуться також Джордан Хендерсон, Майкл Кайоде та Ігор Тьяго.
У вересні хавбек зіграв чотири матчі у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу – у переможному поєдинку з Манчестер Юнайтед (3:1).
За Брентфорд Ярмолюк виступає з 2023 року. За цей час Єгор зіграв 74 матчі у всіх турнірах, отримавши 9 жовтих карток та награвши загалом 3178 хвилин.
Раніше повідомлялось, що скаути МЮ посилили інтерес до українського футболіста.