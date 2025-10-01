Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді.

Про це повідомила пресслужба "бджіл".

Разом із Ярмолюком за нагороду боротимуться також Джордан Хендерсон, Майкл Кайоде та Ігор Тьяго.

September's stars 🌟



Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ⤵️ — Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025

У вересні хавбек зіграв чотири матчі у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу – у переможному поєдинку з Манчестер Юнайтед (3:1).

За Брентфорд Ярмолюк виступає з 2023 року. За цей час Єгор зіграв 74 матчі у всіх турнірах, отримавши 9 жовтих карток та награвши загалом 3178 хвилин.

Раніше повідомлялось, що скаути МЮ посилили інтерес до українського футболіста.