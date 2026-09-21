Угорщина – Україна: хто фаворит матчу першого туру Ліги націй

У п'ятницю, 25 вересня, відбудеться матч першого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Угорщини та України з футболу.

Гра на "Пушкаш Арені" в Будапешті розпочнеться о 21:45 за київським часом. Букмекери вважають фаворитом протистояння господарів.

На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,25. Нічия та виграш "синьо-жовтих" оцінюються у 3,25.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,50, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,26.

Зазначимо, що це буде третє очне протистояння між командами. У 1992 році обидва в обох матчах перемогли угорці.

Нагадаємо, що під час найближчого збору збірна України проведе одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Напередодні Андреа Мальдера розповів, які цілі ставить перед командою на турнір. Він хоче виграти всі ігри.