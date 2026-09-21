Угорщина – Україна: де та коли дивитись матч Ліги націй

Угорщина – Україна, де та коли дивитись матч 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, відбудеться матч першого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Угорщини та України з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра в Будапешті на "Пушкаш Арені" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зазначимо, що до цього команди двічі перетиналися на футбольному полі. Обидва матчі в 1992 році виграли угорці.

Нагадаємо, що у заявці "синьо-жовтих" напередодні відбулось декілька вимушених змін. Через пошкодження збір пропустять Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов.

Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. В майбутньому протистоянні букмекери вважають фаворитом збірну Угорщини.