Визначився склад збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку команди на стартові матчі команди в Лізі націй-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Заявка збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Георгій Єрмаков (Харків).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва — Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Тарас Михавко (Динамо Київ), Ілля Крупський (Харків), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Максим Хлань (Гурник Забже, Польща), Олександр Зубков (АЕК Афіни, Греція), Віктор Циганков (Аякс Амстердам, Нідерланди).

Нападники: Данило Сікан (Андерлехт Брюссель, Бельгія), Артем Степанов (Утрехт , Нідерланди), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Артем Довбик (Болонья, Італія).

Резервний список: Олександр Романчук (Університатя Крайова, Румунія), Олександр Піхальонок (Динамо Київ), Роман Вантух (Карпати Львів), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва — Шахтар Донецьк), Артем Бондаренко (Аль-Аглі Джидда, Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва — Полісся Житомир), Артем Шабанов (Харків), Геннадій Синчук (Монреаль , Канада).

Свої перші виклики до національної команди отримали захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Зазначимо, що під час найближчого збору на "синьо-жовтих" чекають одразу чотири поєдинки в Лізі націй: