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Мальдера: Ярмолюк не готовий на всі 100%

Олег Дідух — 16 вересня 2026, 18:35
Мальдера: Ярмолюк не готовий на всі 100%
Андреа Мальдера
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому не викликав до лав команди на перші матчі Ліги націй хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка.

Слова італійського фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми були в контакті з ним протягом останніх 10 днів, а також наші медичні штаби. У нього хронічна проблема з ногою. Це не травма в класичному вигляді. Можливо, я буду вживати термін, не зовсім коректний з медичної точки зору, — запалення. Йому дуже шкода, він дуже хоче грати за збірну. Зараз медичний штаб Брентфорда спробує вилікувати, можливо, якимись препаратами, щоб він був готовий на листопад.

Я не хотів його змушувати, аби він погано почувався в наступні місяці. Він не готовий на всі 100%. Сподіваємося, що в листопаді він буде частиною нашої команди. Хотів би спростувати певні чутки: він хотів приїхати, але стан здоров'я не дозволяє використовувати його на 100%", – заявив тренер.

Нагадаємо, 16 вересня була опублікована заявка збірної України на вереснево-жовтневі матчі Ліги націй-2026/27, Ярмолюка в ній не опинилося. На рахунку 22-річного Ярмолюка в поточному сезоні 2 асисти в 6 матчах за Брентфорд у всіх турнірах.

Збірна України з футболу Єгор Ярмолюк Андреа Мальдера

Єгор Ярмолюк

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