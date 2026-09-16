Мальдера: Ярмолюк не готовий на всі 100%

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому не викликав до лав команди на перші матчі Ліги націй хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка.

Слова італійського фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми були в контакті з ним протягом останніх 10 днів, а також наші медичні штаби. У нього хронічна проблема з ногою. Це не травма в класичному вигляді. Можливо, я буду вживати термін, не зовсім коректний з медичної точки зору, — запалення. Йому дуже шкода, він дуже хоче грати за збірну. Зараз медичний штаб Брентфорда спробує вилікувати, можливо, якимись препаратами, щоб він був готовий на листопад.

Я не хотів його змушувати, аби він погано почувався в наступні місяці. Він не готовий на всі 100%. Сподіваємося, що в листопаді він буде частиною нашої команди. Хотів би спростувати певні чутки: він хотів приїхати, але стан здоров'я не дозволяє використовувати його на 100%", – заявив тренер.