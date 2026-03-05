Яремчук вийде у старті Ліона на матч 1/4 Кубку Франції проти Ланса

Український нападник Ліона Роман Яремчук вийде у старті на матч 1/4 фіналу Кубку Франції проти Ланса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зустріч розпочнеться о 22:10 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le RC Lens 👊🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/nsrkEeo0Sp — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2026

Зазначимо, що українець другий матч поспіль потрапляє у стартовий склад команди, у попередньому поєдинку проти Марселя в межах Ліги 1 він також з'явився на полі з перших хвилин.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Він став п'ятим українським легіонером, який віддав гольову передачу у французькій першості.