Яремчук вийде у старті Ліона на матч 1/4 Кубку Франції проти Ланса
Український нападник Ліона Роман Яремчук вийде у старті на матч 1/4 фіналу Кубку Франції проти Ланса.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Зустріч розпочнеться о 22:10 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.
Зазначимо, що українець другий матч поспіль потрапляє у стартовий склад команди, у попередньому поєдинку проти Марселя в межах Ліги 1 він також з'явився на полі з перших хвилин.
Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.
Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Він став п'ятим українським легіонером, який віддав гольову передачу у французькій першості.