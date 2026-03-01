Лор'ян розписав мирову з Осером, Ніцца поступилася ФК Париж у 24 турі Ліги 1
У неділю, 1 березня, низкою матчів продовжився 24-й тур чемпіонату Франції з футболу.
ФК Париж на власному полі мінімально здолав Ніццу завдяки єдиному влучному удару Мунетсі в першій половині зустрічі. Лілль та Нант, здавалося, так і виявлять сильнішого у грі, але на останніх хвилинах 22-річний Нгой своїм голом подарував "ткачам" перемогу.
Лор'ян та Осер видали результативну гру, забивши всі м'ячі ще до перерви та розписавши у підсумку бойову нічию. Брест скористався раннім вилученням у складі Меца та здобув виїзну перемогу завдяки вирішальному голу Ажорка.
А закінчить футбольний день у Франції Марсель з Ліоном о 21:45.
ФК Париж – Ніцца 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 26 Мунетсі
Лілль – Нант 1:0
Гол: 1:0 – 90+4 Нгой
Лор'ян – Осер 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 – 1 Сеная, 1:1 – 19 Дьєнг, 1:2 – 24 Касімір, 2:2 – 29 Дьєнг
Мец – Брест 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 69 Ажорку
Нагадаємо, що у минулих матчах цього ж туру ПСЖ Забарного з мінімальним рахунком здолав Гавр, Монако переграло Анже