Лор'ян розписав мирову з Осером, Ніцца поступилася ФК Париж у 24 турі Ліги 1

У неділю, 1 березня, низкою матчів продовжився 24-й тур чемпіонату Франції з футболу.

ФК Париж на власному полі мінімально здолав Ніццу завдяки єдиному влучному удару Мунетсі в першій половині зустрічі. Лілль та Нант, здавалося, так і виявлять сильнішого у грі, але на останніх хвилинах 22-річний Нгой своїм голом подарував "ткачам" перемогу.

Лор'ян та Осер видали результативну гру, забивши всі м'ячі ще до перерви та розписавши у підсумку бойову нічию. Брест скористався раннім вилученням у складі Меца та здобув виїзну перемогу завдяки вирішальному голу Ажорка.

А закінчить футбольний день у Франції Марсель з Ліоном о 21:45.





Чемпіонат Франції – Ліга 1

24 тур, 1 березня

ФК Париж – Ніцца 1:0 (1:0)