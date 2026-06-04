Яремчук розкрив завдання збірної України під керівництвом Мальдери

Нападник збірної України Роман Яремчук лаконічно висловився про роботу під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

Раніше італієць входив у тренерський штаб Андрія Шевченка у національній команді.

"Я його знаю досить давно, тому для мене це не нічого нового, я з ним давно знайомий", – відповів Роман.

Також футболіст французького Ліона розкрив найближчі цілі команди під новим керівництвом.

"Зараз завдання одне, це перемоги, тому що до цього в нас перемог не було. Всі хочуть настрій хороший, красиву гру, і радість уболівальників. Це нормально у футболі: таке завжди відбувається, коли приходить новий тренер.

Декілька місяців, тижнів завжди є така позитивна атмосфера, але, я думаю, найважливішим буде те, як ми реагуватимемо на погані матчі, на поразки, на критику. Якщо ми з цим справлятимемося, то будемо рости як команда", – наголосив Яремчук.