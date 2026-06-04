Яремчук розкрив завдання збірної України під керівництвом Мальдери
Нападник збірної України Роман Яремчук лаконічно висловився про роботу під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.
Його слова наводить Суспільне Спорт.
Раніше італієць входив у тренерський штаб Андрія Шевченка у національній команді.
"Я його знаю досить давно, тому для мене це не нічого нового, я з ним давно знайомий", – відповів Роман.
Також футболіст французького Ліона розкрив найближчі цілі команди під новим керівництвом.
"Зараз завдання одне, це перемоги, тому що до цього в нас перемог не було. Всі хочуть настрій хороший, красиву гру, і радість уболівальників. Це нормально у футболі: таке завжди відбувається, коли приходить новий тренер.
Декілька місяців, тижнів завжди є така позитивна атмосфера, але, я думаю, найважливішим буде те, як ми реагуватимемо на погані матчі, на поразки, на критику. Якщо ми з цим справлятимемося, то будемо рости як команда", – наголосив Яремчук.
30-річний форвард "синьо-жовтих" розповів, як команда підходить до перших товариських матчів на чолі з Мальдерою.
"Я думаю, що зараз у кожного є своя роль у команді. Кожен відповідає. Є молоді талановиті футболісти, є лідери команди, є більш досвідчені футболісти, тому нікого не потрібно зараз заставляти виконувати ту роботу, яку не потрібно. Всі знають, що вони мають робити на футбольному полі, поза полем, тому більш комфортніше, скажімо так", – зазначив нападник збірної.
Раніше Яремчук зізнавався, що приємно шокований роботою під керівництвом італійського фахівця.
Відзначимо, що Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Автором першого голу української команди став якраз Яремчук.
Вже 7 червня його підопічні проведуть товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).
Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський оцінив майбутній шлях Мальдери на чолі української команди.