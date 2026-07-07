Олімпіакос не перешкоджатиме трансферу Яремчука

Керівництво Олімпіакоса готове відпустити нападника збірної України Романа Яремчука влітку поточного року.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Реклама:

За їхньою інформацією, цього літа Олімпіакос можуть покинути одразу два форварди – це Яремчук і Мехді Таремі. Іранець уже шукає собі новий клуб.

Що стосується Яремчука, то українець уже розпочав тренування із Олімпіакосом. Проте оточення українця вважає, що йому краще знайти інший клуб, у якому зможе отримувати більше ігрової практики.

Олімпіакос не буде перешкоджати відходу Яремчука. Клуб уже готовий вийти на трансферний ринок у пошуку нового форварда.

Нагадємо, другу половину сезону-2025/26 Яремчук провів у оренді в Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах. Французький клуб відмовився активовувати опцію викупу в 5 мільйонів євро, і намагався домовитися з Олімпіакосом щодо меншої суми, проте зазнав невдачі.