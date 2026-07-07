Олімпіакос не перешкоджатиме трансферу Яремчука
Керівництво Олімпіакоса готове відпустити нападника збірної України Романа Яремчука влітку поточного року.
Про це повідомляє Sport24.gr.
За їхньою інформацією, цього літа Олімпіакос можуть покинути одразу два форварди – це Яремчук і Мехді Таремі. Іранець уже шукає собі новий клуб.
Що стосується Яремчука, то українець уже розпочав тренування із Олімпіакосом. Проте оточення українця вважає, що йому краще знайти інший клуб, у якому зможе отримувати більше ігрової практики.
Олімпіакос не буде перешкоджати відходу Яремчука. Клуб уже готовий вийти на трансферний ринок у пошуку нового форварда.
Нагадємо, другу половину сезону-2025/26 Яремчук провів у оренді в Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах. Французький клуб відмовився активовувати опцію викупу в 5 мільйонів євро, і намагався домовитися з Олімпіакосом щодо меншої суми, проте зазнав невдачі.