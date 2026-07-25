В Олімпіакосі підтвердили, що Яремчук перебуває у пошуках варіантів зміни клубної прописки

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може змінити клубну прописку цього літа.

Про це повідомив віцепрезидент грецького клубу Костас Карапапас, слова якого наводить Sport24.gr.

Він зізнався, що не всі четверо форвардів команди будуть у складі до початку сезону.

"Коли ми говоримо про нападників, треба розуміти, що у наших суперників в Греції півтора форварда на команду. Знаєте, скільки в нас? Чотири! Ель-Каабі, Таремі, Яремчук та Клейтон. Чотири гравці, які могли б стати ключовими в будь-якій іншій команді. Змушений зізнатися, що не всі четверо будуть у складі до початку сезону.

Таремі та Яремчук не можуть змиритися з обмеженою кількістю ігрового часу. Ми розуміємо цих гравців, це футбол", – розповів Карапапас.

Нагадємо, другу половину сезону-2025/26 Яремчук провів у оренді в Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах.

Французький клуб відмовився активовувати опцію викупу в 5 мільйонів євро, і намагався домовитися з Олімпіакосом щодо меншої суми, проте зазнав невдачі.