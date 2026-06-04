Мальдера – про відкрите тренування збірної для фанів: Це найкраща мотивація перед нашими наступними матчами

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера висловився про відкрите тренування для уболівальників, яке відбулося 3 червня на львівському стадіоні "Скіф".

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

На трибунах арени зібралося дуже багато фанів різного віку, які вперше від початку повномасштабної війни наживо змогли переглянути тренувальний процес національної команди.

"Це був неймовірний день, сповнений особливої енергії! Побачити стільки щирих усмішок, пристрасних очей і відчути безмежну підтримку українських уболівальників із трибун – це найкраща мотивація перед нашими наступними матчами. Сьогодні (3 червня – прим. ред.) команда й фанати були єдиним цілим, і цей зв'язок є нашою головною силою. Це надзвичайно емоційний момент для всього тренерського штабу та гравців. Я щиро сподіваюся, що такі зустрічі стануть чудовою спільною традицією в майбутньому. Дякую всім, хто був із нами", – написав італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що Мальдера успішно дебютував на чолі збірної України. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0.

Вже 7 червня його підопічні проведуть товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський оцінив майбутній шлях Мальдери на чолі української команди.