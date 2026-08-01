Яремчук не потрапив до заявки Олімпіакоса на старт кваліфікації Ліги чемпіонів
Український центрфорвард грецького Олімпіакоса Пірей Роман Яремчук не потрапив до заявки команди на кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Серед нападників у заявці зазначені Ель-Каабі Аюб, Мартінш Желсон, Масурас Георгіос, Жота Сілва, Жоель Рока, утім, уродженця Львівщини у цьому списку немає.
Як відомо, "червоно-білі" розпочнуть єврокубкову кампанію з перших матчів третього кваліфікаційного раунду, де гратимуть проти нідерландського Неймегена. Перша зустріч відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 21:00 (за київським часом), матч-відповідь – 11 серпня о 20:30.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо про відсутність інтересу з боку Олімпіакоса продовжувати співпрацю з Яремчуком на тлі високої конкуренції.
Зауважимо, що українець доєднався до складу Олімпіакоса в липні 2024 року. За цей час відіграв за команду 49 матчів (14 голів та 5 асистів).
Другу половину сезону-25/26 нападник провів в оренді у французькому Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах.