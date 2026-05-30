Приємний шок: Яремчук – про роботу з новим штабом збірної України

Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив роботу з новим тренерським штабом національної команди під керівництвом Андреа Мальдери.

"Перший збір в Україні після початку повномасштабного вторгнення? Хлопці дуже щасливі, тому що довгий час ми не тренувалися в Україні. З великим настроєм приїхали сюди, побачити вболівальників, побачити дітей, своїх людей. Всі дуже щасливі", – сказав гравець.

Також Яремчук поділився враженнями від тренувального процесу з новим тренером.

"Скажімо так, що приємний шок, тому що дуже багато корисної інформації футболісти зараз отримують не тільки на полі, але є і багато теоретичних занять. Всі працюють з великим ентузіазмом, сподіваємося на позитивний результат завтра проти Польщі. У порівнянні з попереднім тренерським штабом отримуєте білье? Ні, я так не казав. Я казав, що ми отримуємо приємний шок, тому що багато хорошої інформації є. Коли приходить новий тренер, є декілька нових правил. Зараз довго розповідати, що помінялося, але багато що змінилося. Ми це приймаємо і будемо виконувати завдання тренера", – підсумував Яремчук.

Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України проводить збір у рідній країні. Напередодні він розпочався у Винниках.

Дебютує на посаді головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдера матчем проти Польщі, який відбудеться 31 травня. Під час цього збору наша національна команда також зіграє з Данією (7 червня).