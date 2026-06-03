Шовковський – про Мальдеру на чолі збірної України: Це буде непростий шлях для нього

Колишній наставник київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що було багато розмов щодо призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України з футболу.

На цю тему він висловився в інтерв'ю "Пряма червона".

Ексголкіпер відзначив італійського спеціаліста, який є людиною із комплексним підходом, який чудово розуміє, що він хоче від команди та які методи потрібно використати для покращення гри.

"Я думаю, що це буде непростий шлях, але в нього є все для того, щоб він зміг пройти. Але треба ще розуміти наше футбольне суспільство, яке ставить максимальний результат. У нас розчарування, коли дуже великі сподівання. Ми маємо розуміти, що на сьогодні футбол в нашій країні, ми говоримо не про розвиток, ми говоримо про виживання. Це об'єктивна ситуація, і це треба розуміти. Тому це буде непростий шлях для нього. Сподіваюсь, він впорається, і уболівальники футбольні отримають задоволення від гри команди, ну і від результату", – сказав Шовковський.

Призначення Мальдери на тренерську посаду у збірній України відбулося 18 травня 2026 року. Андреа успішно дебютував у новій ролі. Його підопічні переграли Польщу у товариському матчі 2:0.

Після поєдинку наставник польської команди Ян Урбан пояснив, чому після гри не було традиційного рукостискання між коучами.

Наступний поєдинок українська збірна проведе 7 червня, коли гостюватиме у контрольному спарингу на полі Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).