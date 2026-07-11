Наставник Олімпіакоса визначився з майбутнім Яремчука в клубі

Український форвард Роман Яремчук, швидше за все, продовжить виступати за Олімпіакос.

Про це повідомляє The Sports Share by Ser.

За даними джерела, головний тренер грецького клубу Хосе Луїс Менділібар провів особисту розмову з 30-річним форвардом і дав зрозуміти, що розраховує на нього в новому сезоні.

Таким чином Менділібар фактично спростував чутки про можливий відхід Яремчука, про що раніше писали ЗМІ.

Нагадємо, другу половину сезону-2025/26 Яремчук провів у оренді в Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах.

Французький клуб відмовився активовувати опцію викупу в 5 мільйонів євро, і намагався домовитися з Олімпіакосом щодо меншої суми, проте зазнав невдачі.