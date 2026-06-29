Нападник грецького Олімпіакос, який виступав у французькому Ліоні на правах оренди, Роман Яремчук може змінити команду під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє sport24.gr.

Фุутболіст наразі перебуває у планах на передсезонну підготовку грецького клубу та має приєднатися до зборів команди в Нідерландах 3 липня. Проте ситуація щодо участі українського гравця може змінитися.

Усе залежить від Ліона, який має намір викупити контракт українця.

Роман, як і інші гравці національних збірних, отримав додаткову відпустку, тоді як основна частина грецького колективу збирається 29 червня для проходження медичного огляду перед вильотом.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 Яремчук зіграв у 30 матчах як у Франції, так і в Греції, в яких відзначився 9 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що українець може залишитися в грецькому Олімпіакосі після повернення з оренди в Ліоні, якщо він погодиться на роль резервіста з обмеженою кількістю ігрової практики.