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Яремчук: Це не Албанія була не налаштована, це ми продемонстрували зовсім інакший рівень

Микола Дендак — 20 листопада 2024, 12:07
Яремчук: Це не Албанія була не налаштована, це ми продемонстрували зовсім інакший рівень
Дан Балашов (УАФ)

Нападник грецького Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук розповів, що команді вдалося перемогли Албанію в Лізі націй, оскільки "синьо-жовті" показали овсім інакший рівень.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Ми почали гру досить активно, грали в наш футбол і змусили Албанію помилятись. Не можу сказати, що Албанія була не налаштована, ні. Це ми продемонстрували, що в нас зовсім інакший рівень. Це змусило нас добре грати, і ми змогли сьогодні виграти.
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Чи чекав, що Зінченко зіграє на добиванні? Тренер просив його бути у цій зоні. Він дійсно гарно виконав свій удар. Його святкування – це була запланована акція. Ми сьогодні перед грою весь день розмовляли про це, про те, що в Україні вже 1000 днів гинуть люди. Тому ми планували це", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

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