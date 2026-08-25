Яремчук став клієнтом агентства Шаблія

Нападник грецького Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук змінив свого агента.

Про це йдеться на сторінці форварда на ресурсі Transfermarkt.

Тепер агентом гравця вказана агенція Вадима Шаблія ProStar. До цього Яремчук співпрацював із агенцією VisionFoot.

Наразі Яремчук залишається гравцем Олімпіакоса, проте, найімовірніше, покине клуб до завершення поточного трансферного вікна. Українець доєднався до грецького клубу в липні 2024 року. За цей час відіграв за команду 49 матчів (14 голів та 5 асистів).

Другу половину сезону-25/26 нападник провів в оренді у французькому Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах. Французький клуб не активував опцію викупу 30-річного українця.