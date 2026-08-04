Тренер Олімпіакоса пояснив, чому не включив Яремчука в заявку на Лігу чемпіонів

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар заявив, що не включив нападника збірної України Романа Яремчука до заявки на кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів через нестачу слотів для легіонерів.

Слова іспанського фахівця наводить Sport24.gr.

"У нас забагато іноземців, а місць лише 17. Є список, який я склав сам, і я вибрав тих, кого вважав найкращими для того, щоб ми пройшли цей раунд", – заявив тренер.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Роман Яремчук не увійшов у заявку Олімпіакоса на третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Там грецький клуб зіграє проти нідерландського Неймегена. Перша зустріч відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 21:00 (за київським часом), матч-відповідь – 11 серпня о 20:30.