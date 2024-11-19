Визначились усі потенційні суперники України в плейоф Ліги націй
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Збірна України в останньому турі Ліги націй перемогла Албанію (2:1) та посіла 2 місце у групі. Це дозволило команді поборотися за вихід в Дивізіон А.
Суперником "синьо-жовтих" стане команда з Ліги А, яка у своїй групі посіла третю сходинку. Тож потенційних суперників лише 4:
- Шотландія;
- Бельгія;
- Угорщина;
- Сербія.
Жеребкування раунду плейоф відбудеться 22 листопада 2024 року, а самі матчі пройдуть вже навесні 2025-го.
Нагадаємо, те, що Україна посіла лише 2 місце в турнірній таблиці, означає, що вона втратила можливість вийти на чемпіонат світу 2026 додатковим шляхом.
Тепер українцям необхідно фінішувати щонайменше другими у своїй кваліфікаційній групі.