Україна побореться за Лігу А, Албанія опустилася в Дивізіон С: підсумкова таблиця Ліги націй

Сьогодні, 19 листопада, були зіграні останні матчі у Групі 1 другого за силою дивізіону Ліги націй-2024/25.

Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та примудрилася піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Випередила "синьо-жовтих" лише Чехія, яка у паралельному матчі здолала Грузію. Саме чехи напряму вийшли в елітний дивізіон.

Українці ж поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Також, посівши другу сходинку, Україна втратила запасний шлях кваліфікації на чемпіонат світу.

Останнє місце посіла Албанія та вилетіла в Лігу С, а Грузія ще зможе зачепитися за місце в Лізі В. Грузини зіграють у плейоф проти 2 місця групи з Ліги С.

Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй