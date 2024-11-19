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Україна побореться за Лігу А, Албанія опустилася в Дивізіон С: підсумкова таблиця Ліги націй

Микола Дендак — 19 листопада 2024, 23:39
Україна побореться за Лігу А, Албанія опустилася в Дивізіон С: підсумкова таблиця Ліги націй
УАФ

Сьогодні, 19 листопада, були зіграні останні матчі у Групі 1 другого за силою дивізіону Ліги націй-2024/25.

Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та примудрилася піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Випередила "синьо-жовтих" лише Чехія, яка у паралельному матчі здолала Грузію. Саме чехи напряму вийшли в елітний дивізіон.

Українці ж поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Також, посівши другу сходинку, Україна втратила запасний шлях кваліфікації на чемпіонат світу.

Останнє місце посіла Албанія та вилетіла в Лігу С, а Грузія ще зможе зачепитися за місце в Лізі В. Грузини зіграють у плейоф проти 2 місця групи з Ліги С.

Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй

  1. Чехія – 11 очок (+1 різниця забитих/пропущених);
  2. Україна – 8 (-1);
  3. Грузія – 7 (+1);
  4. Албанія – 7 (-2).
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