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Грецькі ЗМІ вкотре натякнули на відхід Яремчука з Олімпіакоса

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 20:48
Грецькі ЗМІ вкотре натякнули на відхід Яремчука з Олімпіакоса
Роман Яремчук
Getty Images

Український нападник Роман Яремчук, швидше за все, залишить Олімпіакос.

Про це повідомило видання Sport24.

За даними джерела, разом із Яремчуком команду також можуть залишити Мехді Таремі, який вирушить до чемпіонату Саудівської Аравії, і бразилець Клейтон.

Напередодні стало відомо про відсутність інтересу з боку Олімпіакоса продовжувати співпрацю з Яремчуком на тлі високої конкуренції серед нападників.

Зауважимо, що українець доєднався до грецького клубу в липні 2024 року. За цей час відіграв за команду 49 матчів (14 голів та 5 асистів). 

Другу половину сезону-25/26 нападник провів в оренді у французькому Ліоні, де відзначився 5 голами та 1 асистом у 14 матчах.

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

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