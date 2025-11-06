Ямал пояснив, чого його освистують вболівальники суперників

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про нелюбов до себе з боку вболівальників суперників.

Слова 18-річного іспанця передає Фабріціо Романо.

"Послухайте, якщо вболівальники суперників освистують мене – це тому, що вони визнають – я важливий на полі гравець. Якби було навпаки, то нічого б цього не було", – вважає Ямал.

🚨 Lamine Yamal: “If the rival fans boo me… it's because they know I'm an important player on the field”.



“If I were another player, they wouldn't boo me”. pic.twitter.com/jTnSm54OEe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2025

Цього сезону хавбек зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав шість результативних передач.

Також гравець претендував на Золотий м'яч-2025, але поступився у голосуванні Усману Дембеле. Напередодні FIFPro оприлюднила символічну збірну року, куди потрапив Ямал.

Останнім часом Ямала турбують проблеми з пахом, проте гравець відмовився від хірургічного втручання.

Також гравець Барселони повідомив про розрив стосунків з Нікі Ніколь – ЗМІ вже повідомили, що зірка каталонців знайшов собі нову дівчину.