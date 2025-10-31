Ямал вирішив відмовитися від проведення операції в області паху

Зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал не хоче лягати на операційний стіл, щоб виправити ситуацію із пошкодженням у паховій зоні.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Ямал страждає від пубалгії (хронічний біль в області паху та лобка, що часто зустрічається у спортсменів через перевантаження або травми м'язів). Це обмежує його швидкість на футбольному полі.

Але через бажання допомогти своїй команді, не пропускаючи тривалого терміну, 18-річний іспанець вирішив не розглядати можливість хірургічного втручання. Він дотримуватиметься консервативного плану лікування, і його прогрес буде оцінено в найближчі тижні.

Повідомляється, що хірургічне втручання розглядатиметься лише за умови збереження болю, хоча наразі планів щодо цього немає.

Нагадаємо, що Ламін Ямал пропустив матч проти Севільї (1:4) у межах Ла Ліги через проблеми в області паху. Через це він також не поїхав до табору збірної Іспанії, яка грала у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Після цього Ямал повернувся у грі проти Жирони (2:1), де він відзначився асистом, а також взяв участь у програному Реалу (1:2) Ель Класіко.