Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони

Богдан Войченко — 4 березня 2026, 14:16
Instagram
Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони

Компанія Adidas офіційно презентувала нові іменні бутси F50 для зірки Барселони Ламіна Ямала.

Серія отримала назву "Heartbreaker" прозорий натяк на те, що Ламін "розбиватиме серця" захисників своїм дриблінгом і швидкістю. На п'яті розміщено логотип із написом "FOOTBALL'S HEARTBREAKER", який оточує стилізована троянда.

Читайте також :
Ямаль побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років

Дизайн виконаний у біло-чорно-червоній гамі. Бутси прикрашені графічним візерунком із троянд символом кохання та пристрасті. Модель натхненна Днем Святого Георгія, який є традиційним фестивалем любові та книг у Барселоні, коли місто буквально потопає в квітах.

Презентація також вийшла символічною: Ямал взяв участь у яскравій фотосесії, де його буквально засипали трояндами. Кадри швидко розлетілися соцмережами, підкреслюючи новий імідж футболіста.

Раніше повідомлялося, що Ламін презентував нові бутси під власним логотипом.

Барселона Ламін Ямал