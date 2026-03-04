Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони

Компанія Adidas офіційно презентувала нові іменні бутси F50 для зірки Барселони Ламіна Ямала.

Серія отримала назву "Heartbreaker" – прозорий натяк на те, що Ламін "розбиватиме серця" захисників своїм дриблінгом і швидкістю. На п'яті розміщено логотип із написом "FOOTBALL'S HEARTBREAKER", який оточує стилізована троянда.

Дизайн виконаний у біло-чорно-червоній гамі. Бутси прикрашені графічним візерунком із троянд – символом кохання та пристрасті. Модель натхненна Днем Святого Георгія, який є традиційним фестивалем любові та книг у Барселоні, коли місто буквально потопає в квітах.

Презентація також вийшла символічною: Ямал взяв участь у яскравій фотосесії, де його буквально засипали трояндами. Кадри швидко розлетілися соцмережами, підкреслюючи новий імідж футболіста.

Раніше повідомлялося, що Ламін презентував нові бутси під власним логотипом.