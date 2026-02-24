Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Іньєста назвав гравця Барселони, який виграє Золотий м’яч

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 14:38
Іньєста назвав гравця Барселони, який виграє Золотий м’яч
Ламін Ямал
Getty Images

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста назвав умову, за якої вінгер Ламін Ямал зможе виграти Золотий м'яч.

Про це він розповів у коментарі Вarça Universal.

"Золотий м'яч для Ламіна Ямаля? Це питання його подальшого вдосконалення. У нього є талант для цього, і у нього є працьовитість для цього.

Це великий виклик для нього, але він має все необхідне, щоб цього досягти. Сподіваюся, він продовжить свій шлях, адже він позитивний, особливо для вболівальників Барси та іспанських фанатів", – сказав Іньєста.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ямаль провів 33 матчі на клубному рівні. В них він забив 15 голів і віддав 14 асистів.

Наступний поєдинок Барселона проведе 28 лютого проти Вільярреала. Він розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що польський нападник Роберт Левандовський близький до відходу із каталонського клубу на правах вільного агента.

Барселона Андрес Іньєста Ламін Ямал

Андрес Іньєста

Іньєста може увійти до структури збірної Марокко
"Найгірше суддівство, яке я бачив": арбітр, що "вбив" Челсі, став психологом і досі отримує погрози
Компанія Іньєсти стала власником відомої велокоманди
Іньєста потрапив під слідство у Перу через підозру у шахрайстві
Вище Анрі та Мбаппе: Шевченко потрапив у тридцятку найвидатніших гравців Ліги чемпіонів

Останні новини