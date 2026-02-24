Іньєста назвав гравця Барселони, який виграє Золотий м’яч

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста назвав умову, за якої вінгер Ламін Ямал зможе виграти Золотий м'яч.

Про це він розповів у коментарі Вarça Universal.

"Золотий м'яч для Ламіна Ямаля? Це питання його подальшого вдосконалення. У нього є талант для цього, і у нього є працьовитість для цього. Це великий виклик для нього, але він має все необхідне, щоб цього досягти. Сподіваюся, він продовжить свій шлях, адже він позитивний, особливо для вболівальників Барси та іспанських фанатів", – сказав Іньєста.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ямаль провів 33 матчі на клубному рівні. В них він забив 15 голів і віддав 14 асистів.

Наступний поєдинок Барселона проведе 28 лютого проти Вільярреала. Він розпочнеться о 17:15 за київським часом.

