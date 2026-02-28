Українська правда
Ямал став наймолодшим гравцем, який оформив хеттрик у Ла Лізі у 21 столітті

Олексій Мурзак — 28 лютого 2026, 20:28
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який оформив хеттрик у Ла Лізі у 21 столітті.

Таке досягнення 18-річному гравцеві вдалося за підсумками розгромної перемоги Барселони над Вільярреалом (4:1) у 26-му турі Ла Ліги.

Також на рахунку вінгера стало 26 голів у 95 матчах в іспанській першості. Ламін став першим гравцем молодше 19 років, який досяг 25 м'ячів у топ-5 європейських чемпіонатів у 21 столітті.

Барселона продовжує лідирувати у Ла Лізі. Команда Ганса-Дітера Фліка набрала 64 очки. У наступному матчі "синьо-гранатові" приймуть Атлетико.

Раніше стало відомо, що англійський вінгер Маркус Решфорд уже зовсім скоро може стати повноцінним гравцем Барселони.

Барселона Ламін Ямал

Барселона

