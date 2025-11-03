Недовго сумував за колишньою: зірку Барселони підозрюють у романі з італійською моделлю

Іспанський талант Барселони Ламін Ямал не довго сумував на самоті, адже тепер активно поширюються чутки про його новий роман.

У ЗМІ активно обговорюють особисте життя лідера "синьо-гранатових", а саме ймовірні стосунки з італійською блогеркою та моделлю Анною Геньозо.

Дівчина є палкою фанаткою Наполі, а також Хвічі Кварацхелії, який не так давно залишив клуб і перейшов в ПСЖ. Ще з минулого року ходили чутки про роман Ламіна та Анни, але тепер інтерес до цієї теми став значно гарячішим.

Нагадаємо, напередодні Ямал офіційно повідомив про розставання зі своєю дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь. У своїй заяві юний іспанець наголосив, що дане рішення було прийнято не через зраду.

Не варто також забувати, що батьки Ламіна не схвалювали його роман із популярною артисткою, вважаючи, що це може відволікати юного таланта від футболу.

Раніше пара вже кілька разів розходилися, проте через кілька днів Ламін і Нікі публікували спільні фото у соцмережах. Схоже, цього разу схожого розвитку подій чекати не варто.