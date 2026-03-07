Попросив потягнути за палець: Левандовський розіграв Ямала на тренуванні Барселони

Під час тренування Барселона оператори зафіксували кумедний момент між зірковим нападником Робертом Левандовським та молодим талантом команди Ламіном Ямалем.

Поляк вирішив пожартувати над юним партнером і використав старий розіграш із "посмикуванням пальця". Левандовський покликав Ямала ближче, ніби хотів показати щось на руці, але коли той піддався на хитрість – поляк різко смикнув палець.

Судячи з реакції і жестів, молодий вінгер вирішив, що партнер по команді таким чином "зіпсував повітря". Після цього Ямал почав активно розмахувати руками перед обличчям, ніби намагаючись "очистити" простір навколо себе.

На цьому історія не закінчилася. Ламін одразу ж пішов скаржитися головному тренеру Гансі Флік, показуючи на Левандовського та емоційно пояснюючи, що саме сталося.

Нагадаємо, польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти. Його контракт завершується у червні.

Напередодні нападник відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки. Наразі він змушений носити спеціальну маску.