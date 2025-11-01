Не через зраду: зірковий вундеркінд Барселони оголосив про розставання із дівчиною

Зірковий вундеркінд Барселони Ламін Ямаль офіційно повідомив про розставання зі своєю дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь.

У своєму зверненні 17-річний футболіст наголосив, що їхнє рішення – мирне і без будь-яких скандалів:

"Ми просто розійшлися, і це все. Усе, що зараз говорять у мережі, не має до нас жодного стосунку. Не було ніякої зради".

🚨🚨 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 🇪🇸 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔 𝗦𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗞𝗜 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗘 ! 💔



« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗲́𝘀 𝗲𝘁 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝘁. Tout ce qui se dit n’a rien à voir avec nous. 𝗜𝗹 𝗻’𝘆 𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗲𝘂… pic.twitter.com/HaG21L8iK9 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 1, 2025

Нагадаємо, вперше Ямаль підтвердив стосунки з Нікі під час її 25-річчя. У Instagram тоді з’явилися ніжні кадри, де пара сиділа поруч за святковим столиком, прикрашеним тортом, пелюстками троянд і свічками.

Також ЗМІ повідомляли, що батьки Ламіна не схвалювали його роман із популярною артисткою, вважаючи, що це може відволікати юного таланта від футболу.

Раніше пара вже кілька разів розходилися, проте через кілька днів Ламін і Нікі публікували спільні фото у соцмережах.