Не через зраду: зірковий вундеркінд Барселони оголосив про розставання із дівчиною
Зірковий вундеркінд Барселони Ламін Ямаль офіційно повідомив про розставання зі своєю дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь.
У своєму зверненні 17-річний футболіст наголосив, що їхнє рішення – мирне і без будь-яких скандалів:
Нагадаємо, вперше Ямаль підтвердив стосунки з Нікі під час її 25-річчя. У Instagram тоді з’явилися ніжні кадри, де пара сиділа поруч за святковим столиком, прикрашеним тортом, пелюстками троянд і свічками.
"Ми просто розійшлися, і це все. Усе, що зараз говорять у мережі, не має до нас жодного стосунку. Не було ніякої зради".
Також ЗМІ повідомляли, що батьки Ламіна не схвалювали його роман із популярною артисткою, вважаючи, що це може відволікати юного таланта від футболу.
Раніше пара вже кілька разів розходилися, проте через кілька днів Ламін і Нікі публікували спільні фото у соцмережах.