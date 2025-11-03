Українська правда
FIFPro оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року

Олексій Мурзак — 3 листопада 2025, 19:20
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року.

Склад команди формувався на основі голосування чинних футболістів. Кожен голосуючий вибирав по три гравці у чотирьох категоріях за позиціями: голкіпер, захисники, півзахисники та атакуючі гравці.

Команда року 2025 року за версією FIFPro

  • Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Манчестер Сіті)
  • Захисники: Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш ( Португалія, ПСЖ)
  • Півзахисники: Коул Палмер (Аглія, Челсі), Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид), Педрі (Іспанія, Барселона), Вітінья (Португалія, ПСЖ)
  • Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Усман Дембеле (Франція, ПСЖ), Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)

Нагадаємо, у вересні журнал France Football опублікував результати голосування в номінації Золотий м’яч, де перемогу здобув вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.

