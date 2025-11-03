FIFPro оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року.
Склад команди формувався на основі голосування чинних футболістів. Кожен голосуючий вибирав по три гравці у чотирьох категоріях за позиціями: голкіпер, захисники, півзахисники та атакуючі гравці.
Команда року 2025 року за версією FIFPro
- Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Манчестер Сіті)
- Захисники: Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш ( Португалія, ПСЖ)
- Півзахисники: Коул Палмер (Аглія, Челсі), Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид), Педрі (Іспанія, Барселона), Вітінья (Португалія, ПСЖ)
- Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Усман Дембеле (Франція, ПСЖ), Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)
Нагадаємо, у вересні журнал France Football опублікував результати голосування в номінації Золотий м’яч, де перемогу здобув вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.