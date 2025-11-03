Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року.

Склад команди формувався на основі голосування чинних футболістів. Кожен голосуючий вибирав по три гравці у чотирьох категоріях за позиціями: голкіпер, захисники, півзахисники та атакуючі гравці.

Команда року 2025 року за версією FIFPro

Воротар : Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Манчестер Сіті)

: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Манчестер Сіті) Захисники : Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш ( Португалія, ПСЖ)

: Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш ( Португалія, ПСЖ) Півзахисники : Коул Палмер (Аглія, Челсі), Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид), Педрі (Іспанія, Барселона), Вітінья (Португалія, ПСЖ)

: Коул Палмер (Аглія, Челсі), Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид), Педрі (Іспанія, Барселона), Вітінья (Португалія, ПСЖ) Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Усман Дембеле (Франція, ПСЖ), Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)

🚨🌎 FIFPRO announced their 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 only voted by the players! 🌎✨



Any changes you’d personally make to this squad? 👀 pic.twitter.com/rmv6gMnBNG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025

Нагадаємо, у вересні журнал France Football опублікував результати голосування в номінації Золотий м’яч, де перемогу здобув вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.