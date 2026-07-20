Перший серед гравців до 20 років: Ямал встановив черговий рекорд на ЧС

Правий вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал став першим гравцем віком до 20 років, який зіграв у фіналі чемпіонату Європи та світу.

Про це інформує OptaJoe.

19 липня Ямал вийшов у стартовому складі іспанської команди на фінальний поєдинок проти Аргентини на ЧС-2026.

Раніше талановитий лідер каталонської Барселони став одним із авторів перемоги "Червоної Фурії" над Англією у фіналі Євро-2024 (2:1). Також за його спиною ще фінал Ліги націй.

Завдяки цьому він переписав ще одне досягнення. Ламін став третім наймолодшим гравцем, який виходив до фіналу світової першості. На момент матчу вінгеру виповнилося 19 років та 6 днів.

Рекордсменом за цим показником залишається Пеле, який у фіналі Мундіалю‑1958 зіграв у віці 17 років і 249 днів.

Відзначимо, що Ямал проводить свій 33-й матч за національну команду (7 голів та 13 асистів).

Додамо, що ЧС-2026 Іспанія і Аргентина завдали найменшої кількості ударів за перший тайм в історії фіналів ЧС – лише три. Наразі уболівальники не побачили голів у вирішальному поєдинку, гра триває.