Могли б там грати, якби мали яйця: фанат раптово дорікнув Зінченку за відвідування фіналу ЧС-2026

Олександр Зінченко з дружиною на фіналі ЧС-2026

Футболіст збірної України Олександр Зінченко відвідав фінал чемпіонату світу-2026 Іспанія – Аргентина.

Компанію йому склала дружина. Пара була одягнена у футболки "Червоної Фурії", тому неозброєним оком було видно, за кого у цей день уболіває українська родина.

Чимало уболівальників оцінили нову світлину універсального гравця, але були й ті, хто захейтив Зінченка. Один із фанатів відзначив, що збірна України могла б зіграти на ЧС-2026, якби мала "яйця".

"Ви могли б теж пограти на тих стадіонах, якби мали яйця як Аргентина", – написав один із фанів.

Були й такі, як порадили Олександру добре переглянути гру, аби сповідувати схожий стиль футболу. Але більшість коментарів має позитивний контекст.

Нагадаємо, що фінал Мундіалю закінчився мінімальною перемогою іспанців. Наживо успіх підопічних Луїса де ла Фуенте побачили Олександр Усик, який зустрівся з Серхіо Рамосом, а також Андрій Шевченко.

Раніше амстердамський Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента.