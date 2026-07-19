Зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал стане третім наймолодшим учасником фіналів чемпіонатів світу в історії.

Про це повідомляє Squawka.

Ямал потрапив у основний склад збірної Іспанії на фінал чемпіонату світу-2026 проти Аргентини. Таким чином, вінгер вийде на вирішальний матч мундіалю в віці 19 років і 6 днів.

У молодшому віці в фіналах чемпіонатів світу брали участь лише бразильський форвард Пеле у 1958 році проти Швеції (17 років і 249 днів) та італійський захисник Джузеппе Бергомі у 1982 році проти західної Німеччини (18 років і 201 день). Обидва свої фінали виграли: Бразилія розгромила Швецію 5:2, а Італія виявилася сильнішою за німців – 3:1.

Нагадаємо, матч Іспанія – Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі, США). Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.