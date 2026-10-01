Всі фактори можуть скластися: Хацкевич оцінив перспективи Циганкова в Аяксі

Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич оцінив перспективи Віктора Циганкова в Аяксі.

Своїми думками він поділився на подкасті в Дениса Бойка.

Екстренер Динамо вважає, що його колишній підопічний у київському клубі має всі шанси розкритись у чемпіонаті Нідерландів:

"Схема 4-3-3 підходить, футбол атакувальний в усьому чемпіонаті. Аякс – це топова команда, яка розвиває молодих гравців та залучає досвідчених виконавців. Плюс тренер, який знає його. Всі фактори можуть скластися для того, аби він, можливо, навіть вийшов на інший рівень. В Іспанії він дуже добре провів цей період часу й команда грала в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що зі здоров'ям у Віті буде нормально. Так, в Нідерландах є синтетичні поля, своя специфіка. Але ті фактори, які я назвав, мають піти йому в плюс. Як він реалізує їх – це залежить від нього самого".

Фахівець також зізнавався, що під час їхньої спільної роботи футболістом цікавився клуб Серії А. За трансфер Віктора готові були заплатити 17-18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Циганков перейшов в Аякс із Жирони наприкінці літа. Він відписав контракт до завершення сезону-2028/29/

У складі амстердамців вінгер збірної України поки провів чотири матчі. В них він забив один гол і віддав одну результативну передачу.