Аякс з Циганковим у старті розписав мирову з Ексельсіором в 7-му турі Ередивізі: відома оцінка українця

У суботу, 19 вересня, Аякс відіграв нічию з Ексельсіором в 7-му турі нідерландської Ередивізі. Український правий вінгер Віктор Циганков розпочав гру зі стартових хвилин.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Гру "божі сини" розпочали вдало. Брандт на 32-й хвилині першим розписався у воротах суперника. Утім, гості з відповіддю не довго очікували. Леннард Харт'єрс відновив паритет під завершення першого тайму.

А вже через 17 хвилин після перерви Сліті подвоїв перевагу для Ексельсіора. Ситуацію для команди Мічела зумів врятувати Арокодаре, який вже через 2 хвилини відзначився голом з передачі Глуха.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

7-й тур, 19 вересня

Аякс – Ексельсіор 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 32 Брандт, 1:1 – 45+1 Харт'єс, 1:2 – 62 Сліті, 2:2 – 64 Арокодаре.

Зауважимо, що Циганкова замінив норвежець Олівер Едвардсен на 61-й хвилині. Українець в цьому поєдинку результативними діями не відзначався.

Статистичний портал Sofascore оцінив дії Циганкова в 6,0 бала. Це найгірший показник серед всіх гравців, які були на полі. Додамо, що для 28-річного нападника це був перший вихід у старті за Аякс. Окрім того, він вперше у новій команді не відзначився результативними діями за гру.

Нагадаємо, що напередодні Циганков забив дебютний гол за Аякс у матчі третього туру Ередивізі проти Віллема II (5:1). Таким чином, він став шостим українцем в історії, який забивав в нідерландській першості.