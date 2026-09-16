Це чудове відчуття: Циганков – про дебютний гол за Аякс

Віктор Циганков поділився емоціями після дебютного гола за Аякс у матчі третього туру Ередивізі проти Віллема II (5:1).

Його слова передає Ajax Showtime.

Українець вийшов на заміну у другому таймі та відзначився результативною дією на 69-й хвилині зустрічі. Він заявив, що радий перемозі та хоче бути корисним команді:

"Звісно, це чудове відчуття, коли забиваєш гол, але найголовніше – це те, що ми виграли. Глух знайшов мене, і я стояв там майже сам. У мене був час для удару, і це був гарний гол. Грати з такими хорошими гравцями – це чудове відчуття. Тренер, штаб, великий клуб... Я отримую величезне задоволення. Звісно, мені трохи складно, бо я не мав належної передсезонної підготовки, але виправдань немає. Я хочу й надалі наполегливо працювати з командою і робити для неї все, що в моїх силах".

Віктор також висловився про ігровий стиль нової команди та тренера, з яким раніше працював у Жироні.

"Ми розуміємо, як хочемо грати. Ідеї тренера є зрозумілими. Ми хочемо володіти м'ячем, домінувати на полі та постійно атакувати. Це відповідає духу клубу та гравців. Ми отримуємо задоволення, граючи такі матчі. Тож нам просто треба продовжувати та надалі вірити в нашу ідею. Мічел – новий у клубі, і його ідеї є новими для гравців. Я вже трохи краще знайомий з його поглядами, оскільки працював з ним у Жироні, але нам просто потрібен час, і ми продовжуємо наполегливо працювати", – сказав Циганков.

Зазначимо, що вінгер збірної України перейшов в Аякс наприкінці серпня. Він провів за амстердамців три матчі й також має в активі результативну передачу в поєдинку проти Фортуни Сіттард.

Наступну гру його команда проведе 19 вересня проти Ексельсіора. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.