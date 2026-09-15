Аякс підпише ексгравця Тоттенгема

Відомий малійський опорний півзахисник Ів Біссума стане гравцем Аякса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт із 30-річним гравцем буде розрахований до кінця червня 2027 року з опцією продовження. Біссума перейде в Аякс в статусі вільного агента, в якому він перебуває з початку липня поточного року.

Попереднім клубом Біссума був Тоттенгем, за який він виступав з 2022 до 2026 року. До цього захищав кольори Реал Бамако, Лілля та Брайтона. Забив 5 голів у 50 матчах за збірну Малі, за яку дебютував у 2016 році.

Нагадаємо, віднедавна за Аякс виступає вінгер збірної України Віктор Циганков. Минулого тижня він відзначився першою результативною дією за новий клуб, оформивши асист у поєдинку Ередивізі проти Сіттарда.