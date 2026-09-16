Аякс підписав колишнього півзахисника Тоттенгема

Відомий малійський опорний півзахисник Ів Біссума став гравцем амстердамського Аякса.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що в угоді буде прописана опція продовження. У складі Аякса Біссума виступатиме під 28-м номером.

30-річний хавбек перейшов у Аякс на правах вільного агента, в якому він перебував з початку липня поточного року.

Попереднім клубом Біссума був Тоттенгем, за який він виступав з 2022 до 2026 року. До цього захищав кольори Реал Бамако, Лілля та Брайтона. Забив 5 голів у 50 матчах за збірну Малі, за яку дебютував у 2016 році.

Нагадаємо, віднедавна за Аякс виступає вінгер збірної України Віктор Циганков, який напередодні відзначився своїм першим голом за нову команду.