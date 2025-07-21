Новий тренер Ворскли розповів про ситуацію з трансферним баном команди

Новий головний тренер полтавської Ворскли Олександр Бабич розповів, що керівництво команди пообіцяло вирішити проблему команди з трансферним баном від ФІФА.

Його слова передає Український футбол.

"Керівництво сказало, що вирішуватимуть це питання. Ми переглядаємо футболістів, є зелене світло їх підписувати і по мірі зняття обмежень займатись реєстрацією. Чи можуть активи старої команди прискорити ці процеси? Цих коштів вистачить, щоб позбутись бану, закрити борги, оптимізувати бюджет під Першу лігу", – сказав Бабич.

Нагадаємо, колишній тренер Чорноморця Олександр Бабич очолив полтавську Ворсклу після того, як клуб зі скандалом залишив Желько Любенович, що пропрацював у Полтаві менше місяця.

Сам тренер заявив, що через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України. На ці слова відреагував Ярослав Зварич. Саме він разом з іншим консультантом Костянтином Лемішком запропонували полтавському клубу послуги сербського тренера.