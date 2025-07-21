Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Новий тренер Ворскли розповів про ситуацію з трансферним баном команди

Микола Дендак — 21 липня 2025, 10:19
Новий тренер Ворскли розповів про ситуацію з трансферним баном команди
Олександр Бабич
ФК Ворскла

Новий головний тренер полтавської Ворскли Олександр Бабич розповів, що керівництво команди пообіцяло вирішити проблему команди з трансферним баном від ФІФА.

Його слова передає Український футбол.

"Керівництво сказало, що вирішуватимуть це питання. Ми переглядаємо футболістів, є зелене світло їх підписувати і по мірі зняття обмежень займатись реєстрацією. Чи можуть активи старої команди прискорити ці процеси?  Цих коштів вистачить, щоб позбутись бану, закрити борги, оптимізувати бюджет під Першу лігу", – сказав Бабич.

Нагадаємо, колишній тренер Чорноморця Олександр Бабич очолив полтавську Ворсклу після того, як клуб зі скандалом залишив Желько Любенович, що пропрацював у Полтаві менше місяця.

Сам тренер заявив, що через погрози агентів змушений був не тільки залишити достроково клуб, а й виїхати з України. На ці слова відреагував Ярослав Зварич. Саме він разом з іншим консультантом Костянтином Лемішком запропонували полтавському клубу послуги сербського тренера.

ФІФА Олександр Бабич бан Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Захисник Ворскли підписав контракт з Марібором
Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про "погрози", через які Любенович пішов з Ворскли
Ворскла може підписати колишнього півзахисника Чорноморця та Кривбаса – ЗМІ
Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера
Чорноморець планує підписати ще одного гравця Ворскли

Останні новини